Inundație la sediul Poliției Ploiești. Mai multe documente au fost afectate

de Redacția Jurnalul    |    02 Feb 2026   •   23:30
Sursa foto: Hepta/Documente inundate la sediul Poliției Rutiere Ploiești: anchetă penală pentru distrugere din culpă

Au loc cercetări la sediul Poliției Ploiești, după ce duminică mai multe documente depozitate au fost afectate de o inundație.

IPJ Prahova anunță că mai multe documente au fost inundate în sediul Poliției Ploiești, duminică, în urma unei defecțiuni la un robinet.

Polițiștii încearcă să recupereze documentele care mai pot fi salvate.

IPJ Prahova transmite că în acest caz se fac cercetări pentru distrugere din culpă.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: inundatie poliţie ploiesti
