Inundație la sediul Poliției Ploiești. Mai multe documente au fost afectate

IPJ Prahova anunță că mai multe documente au fost inundate în sediul Poliției Ploiești, duminică, în urma unei defecțiuni la un robinet.

Polițiștii încearcă să recupereze documentele care mai pot fi salvate.

IPJ Prahova transmite că în acest caz se fac cercetări pentru distrugere din culpă.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

(sursa: Mediafax)