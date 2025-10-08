Inundații în Vrancea și Galați. Șoferii sunt avertizați să circule cu prudență

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău a transmis o atenționare pentru șoferi, după ce ploile abundente au afectat mai multe sectoare de drum. Potrivit instituției, cele mai mari probleme s-au înregistrat pe DN 2 și DN 2D, în județul Vrancea, precum și pe DN 26, DN 25 și DN 24D, în județul Galați.

Echipele DRDP Buzău intervin pentru a îndepărta acumulările de apă, a curăța rigolele și a debloca sistemele de drenaj, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță.

„Rugăm conducătorii auto să manifeste prudență, să reducă viteza, să păstreze distanța față de vehiculele din față și să respecte semnalizarea rutieră temporară din zonele afectate. Siguranța în trafic este o responsabilitate comună. Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare”.