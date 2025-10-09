Constanța: Localitatea Siliștea este izolată din cauza inundațiilor

Din cauza acumulării de apă și urmare a revărsării unui canal colector, localitatea Siliștea este momentan izolată.

ISU Constanța anunță că traficul pe DJ 224 între localitățile Țepeș Vodă și Tortoman este blocat, iar Drumul Comunal 61, care face legătura între Seimeni și Siliștea este inundat cu apă, astfel că localitatea Siliștea este momentan izolată.

Nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale în zona afectată, transmit pompierii.

Se intervine pentru evacuarea apei cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, având în dotare accesorii specifice, o autospecială de transport victime multiple cu barcă pneumatică, o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenție și comandă și o șenilată.

Județul Constanța este sub avertizare Cod roșu de ploi torențiale și abundente până miercuri la ora 15.00.

