Locuitorii din Toplița, treziți în plină noapte de mesajul RO-Alert ce anunța apariția unui urs

de Redacția Jurnalul    |    19 Sep 2025   •   08:14
Sursa foto: Hepta

Locuitorii din Toplița au fost treziți pe parcursul nopții de mesajul RO-Alert privitor la apariția în oraș a unui urs.

ISU Harghita anunță că în noaptea de joi spre vineri a fost semnalată prezența unui urs în municipiul Toplița.

Autoritățile au transmis mesaj de avertizare RO-Alert.

În astfel de situații, autoritățile le recomandă oamenilor „să evite zona, să rămână în locuințe, să păstreze distanța față de animal și nu încerce să-l fotografieze sau să-l hrănească”.

(sursa: Mediafax)

