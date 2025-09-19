Locuitorii din Toplița, treziți în plină noapte de mesajul RO-Alert ce anunța apariția unui urs

Parada luxului la Windsor. Kate a furat privirile cu tiara Prințesei Diana. Rochia "îndrăzneață" a Melaniei a iscat controverse
ISU Harghita anunță că în noaptea de joi spre vineri a fost semnalată prezența unui urs în municipiul Toplița.
Autoritățile au transmis mesaj de avertizare RO-Alert.
În astfel de situații, autoritățile le recomandă oamenilor „să evite zona, să rămână în locuințe, să păstreze distanța față de animal și nu încerce să-l fotografieze sau să-l hrănească”.
(sursa: Mediafax)
