Jurnalul.ro Ştiri Locale Lucrări pe A1 și A2. Sunt impuse restricții

de Redacția Jurnalul    |    13 Oct 2025   •   10:41
Lucrări pe A1 și A2. Sunt impuse restricții

Sunt impuse luni restricții pe autostrăzile A1 și A2 pentru efectuarea unor lucrări, anunță centrul Infotrafic.

Astfel, pe Autostrada A1 sensul București - Pitești, între kilometrii 22 și 19, prima bandă va fi restricționată pentru lucrări de reparații asfaltice, până miercuri, la ora 17.00.

Pe Autostrada A2, sunt impuse restricții luni, astfel:

-sensul Constanța – București, la kilometrul 84+750 metri, banda de urgență și prima bandă vor fi restricționate pentru înlocuirea glisierei marginale, până la ora 18.00;

-sensul Constanța – București, între kilometrii 117+400 metri și 116+400 metri, prima bandă va fi restricționată pentru lucrări de colmatare rosturi dilatație, până la ora 17.00;

-sensul Constanța – București, între kilometrii 24 – 20, a doua bandă va fi restricționată progresiv pentru lucrări de aplicare marcaje rutiere, până la ora 17.00.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în aceste zone, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: lucrări restricţii a1 a2
