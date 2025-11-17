Mamă și doi copii olandezi, salvați de jandarmii montani după ce au rămas blocați în Munții Orăștiei

x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Noi 2025   •   10:28
O familie de turiști olandezi a fost evacuată în siguranță de jandarmii montani din Costești, după ce mașina lor a rămas blocată într-o zonă greu accesibilă din Munții Orăștiei, între Prihodiște și Poiana Omului.

O intervenție rapidă a jandarmilor montani din Costești a dus, duminică seară, la salvarea unei femei și a celor doi copii ai săi, cetățeni olandezi, după ce autoturismul în care se aflau a rămas imobilizat într-o zonă accidentată.

Apelul la numărul unic de urgență 112 a fost efectuat în jurul orei 19.00 de tatăl copiilor, care a semnalat că vehiculul nu mai poate înainta din cauza terenului dificil.

Echipa de intervenție a ajuns rapid la locul indicat și a evacuat în siguranță mama și cei doi minori, pe care i-a transportat la autospeciala jandarmeriei.

Ulterior, jandarmii au sprijinit și recuperarea autoturismului, oferindu-i bărbatului indicații pentru un traseu accesibil către localitatea în care familia urma să ajungă.

Intervenția s-a încheiat fără incidente, iar niciunul dintre cei patru turiști nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

(sursa: Mediafax)

