O mașină de poliție a lovit o căruță. O femeie a murit și trei persoane au fost rănite

de Redacția Jurnalul    |    09 Sep 2025   •   09:13
Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

O femeie de 71 de ani din Pechea a murit, iar alte trei persoane au fost rănite într-un accident rutier petrecut marți dimineața pe DJ 255, în județul Galați.

O mașină de poliție condusă de un tânăr de 20 de ani din Matca a intrat în coliziune cu o căruță. Ambele vehicule mergeau în aceeași direcție, dinspre Pechea către Rediu.

În căruță se aflau patru persoane din Pechea. În urma impactului, femeia de 71 de ani a murit, iar ceilalți trei - doi bărbați de 23 și 73 de ani și o femeie de 47 de ani - au fost răniți.

Polițiștii au testat ambii conducători de vehicule pentru consumul de alcool, iar rezultatele au fost negative.

Accidentul a fost raportat prin apelul la 112, iar polițiștii din cadrul Biroului Rutier Galați continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

(sursa: Mediafax)

