 Un bărbat a murit, altul a ajuns la spital, după ce ar fi băut metanol

Potrivit IPJ Brașov, polițiștii au fost sesizați duminică cu privire la faptul că doi bărbați s-ar afla într-o stare de inconștiență, în incinta unui imobil din localitatea Șercăița.

La fața locului au fost identificați doi bărbați, de 43 și 46 de ani.

Bărbatul de 43 de ani, în urma manevrelor medicale întreprinse la fața locului de către personalul specializat, a fost declarat decedat, iar celălalt a fost dus la spital, unde este internat.

„În ceea ce privește persoana decedată, în cursul acestei zile a fost efectuată necropsia, urmând a se stabili cauza care a dus la producerea decesului. Datele existente până în prezent conduc la probabilitatea ca cele două persoane să fi consumat împreună o substanță, posibil metanol, care le-ar fi determinat apoi starea de intoxicație”, transmite IPJ Brașov.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit privind săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, pentru lămurirea tuturor aspectelor, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.

(sursa: Mediafax)