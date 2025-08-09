Fiul lui Mihai Leu, accident la un raliu în Timișoara

Potrivit IPJ Timiș, sâmbătă, în timpul unei competiții de raliu, un pilot în vârstă de 32 de ani a ieșit cu autovehiculul pe care îl conducea în afara pistei de raliu de pe Bulevardul I.C. Brătianu, intrând într-o mașină parcată.

În urma impactului, copilotul în vârstă de 64 de ani a fost rănit.

Pilotul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Surse locale au declarat pentru MEDIAFAX că pilotul este fiul lui Mihai Leu.