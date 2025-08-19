Moarte absurdă pe Autostrada A1: Doi pietoni, spulberați de un TIR

Potrivit ISU Giurgiu, accidentul s-a produs la kilometrul 41 al Autostrăzii A1.

Din primele informații, cei doi erau pietoni și se aflau pe partea carosabilă în momentul în care ar fi fost loviți de un autotren.

Tragedia s-a produs pe sensul de mers spre Pitești, în apropierea localității Vânătorii Mici.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SAJ, elicopterul SMURD și poliția.

Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane, un tânăr și o tânără, au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora.

Valorile de trafic sunt ridicate pe sensul de deplasare spre Pitești, astfel că polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să ruleze cu prudenţă sporită și să păstreze o distanţă regulamentară între vehicule.

(sursa: Mediafax)