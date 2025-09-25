Un oraș din România a instalat gard electric împotriva urșilor: "Nu au mai trecut aşa des ca înainte"

Autoritățile din Râșnov intenționează extinderea agardului pentru a împrejmui întreaga localitate. Pe potecile montane au fost instalate porți speciale, care permit trecerea turiștilor în siguranță.

Sistemul funcționează eficient: atunci când un urs încearcă să treacă gardul, primește un șoc electric și se retrage, evitând astfel intrarea în oraș. După ani în care prezența urșilor a generat îngrijorare în rândul locuitorilor, acum aceștia pot trăi mai liniștiți.

"N-a mai trecut ursul pe aici, aşa des cum trecea înainte", spune un localnic.

Cum funcționează gardul

Accesul se face prin deschiderea și închiderea unor mânere speciale. Localnicii confirmă efectele pozitive ale gardului, declarând că urșii nu au mai fost văzuți în zonă atât de des și nu au mai apărut pe promenadă.

"Funcţionează, că nu a mai venit niciun urs pe aici. Nu a mai venit pe promenadă", afirmă un alt localnic.

Totuși, gardul electric limitează accesul turiștilor spre anumite porțiuni de pădure, ceea ce a dat naștere la nemulțumiri. Unii locuitori sugerează montarea unor separatoare suplimentare care să permită accesul oamenilor, în timp ce frica de întâlnirea cu urșii persistă în rândul celor care obișnuiesc să meargă singuri în pădure.

Traseul gardului a fost ales pe baza volumului mare de sesizări primite la 112, iar costul total al sistemului a fost de 18.000 de lei.

Primăria Râșnov anunță că extinderea gardului cu circa 600 de metri liniari, în special în zona Dobrice, unde există mai multe gospodării amenințate de prezența urșilor, potrivit observatornews.ro.