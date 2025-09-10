Trei prelevări de organe la Brașov în ultimele 72 de ore. Opt pacienți au fost salvați

La Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov au avut loc trei prelevări de organe și țesuturi, iar 8opt pacienți, printre care și un copil, au primit o nouă șansă la viață prin transplant.

Luni a avut loc o prelevare de la un donator în vârstă de 33 de ani în urma căreia au fost realizate două transplanturi renale la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj unui bărbat de 51 ani și unei femei de 43 ani. Ambii pacienți făceau dializă de doi ani.

În urma recoltării hepatice, s-a efectuat împărțirea ficatului „split liver”, astfel realizându-se două transplanturi: la un copil de 12 ani, efectuat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” și la o femeie de 43 ani la Institutul Clinic Fundeni.

Marți a avut loc o prelevare de la un donator de 52 de ani, în urma căreia s-au realizat două transplanturi renale la ICUTR Cluj, beneficiari fiind un bărbat în vârstă de 50 ani, aflat pe dializă de 10 ani, și o femeie în vârsta de 41 ani, pe dializă de 2 ani, precum și un transplant hepatic la Institutul Clinic Fundeni la un bărbat de 53 ani.

De asemenea, miercuri a avut loc o prelevare de la un donator 69 de ani, în urma căreia s-a realizat un transplant hepatic la un bărbat de 60 ani cu ciroză și hepatocarcinom la Institutul Clinic Fundeni.

Au fost prelevate și transplantate cele două cornee, redând vederea unui pacient la Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București.

