Patru gospodării cuprinse de flăcări într-o comună din Olt. Au ars 15 hectare de vegetație

„În comuna Milcov, sat Milcovul din Vale, se acționează pentru lichidarea ultimelor focare, la locul evenimentului fiind două autospeciale de stingere. În urma incendiului au ars: circa 15 hectare de vegetație uscată și mărăciniș și au fost afectate patru gospodării”, transmite marți sursa citată.

În prima casă au ars aproximativ 500 de kilograme de lemne de foc, iar în a doua, aproximativ o tonă de lucernă. În a treia gospodărie au fost afectați circa doi metri liniari din acoperișul casei, iar la a patra gospodărie, au fost afectați circa doi metri liniari din acoperișul casei, un metru dintr-un pătul de lemn și o trambulină pentru copii.

Misiunea este în curs de desfășurare.

(sursa: Mediafax)