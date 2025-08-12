x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Patru gospodării cuprinse de flăcări într-o comună din Olt. Au ars 15 hectare de vegetație

Patru gospodării cuprinse de flăcări într-o comună din Olt. Au ars 15 hectare de vegetație

de Redacția Jurnalul    |    12 Aug 2025   •   10:55
Patru gospodării cuprinse de flăcări într-o comună din Olt. Au ars 15 hectare de vegetație
Sursa foto: Hepta

Patru gospodării din comuna Milcov au fost afectate marți de un incendiu masiv. Aproximativ 15 hectare de vegetație uscată și mărăciniș au fost cuprinse de flăcări, informează ISU Olt.

„În comuna Milcov, sat Milcovul din Vale, se acționează pentru lichidarea ultimelor focare, la locul evenimentului fiind două autospeciale de stingere. În urma incendiului au ars: circa 15 hectare de vegetație uscată și mărăciniș și au fost afectate patru gospodării”, transmite marți sursa citată.

În prima casă au ars aproximativ 500 de kilograme de lemne de foc, iar în a doua, aproximativ o tonă de lucernă. În a treia gospodărie au fost afectați circa doi metri liniari din acoperișul casei, iar la a patra gospodărie, au fost afectați circa doi metri liniari din acoperișul casei, un metru dintr-un pătul de lemn și o trambulină pentru copii.

Misiunea este în curs de desfășurare.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: gospodarii olt flacari
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri