Pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva: Data și locul depunerii raclei

Când va avea loc pelerinajul

Pelerinajul va începe miercuri, 8 octombrie, cu procesiunea de scoatere și depunere a moaștelor, iar credincioșii se vor putea închina și ruga în fața raclei până pe 15 octombrie.

Aceasa va fi depusă în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași, într-un baldachin special amenajat. Miercuri, 8 octombrie, va avea loc procesiunea de scoatere și depunere a moaștelor. În ziua de 14 octombrie va fi oficiată Sfânta Liturghie.

Anul acesta, lângă moaștele Sfintei Parascheva, va fi expus și un fragment din moaștele Sfântului Grigore Palama, aduse din Tesalonic, care vor fi depuse în același baldachin.

Cine a fost Sfânta Parascheva

Sfânta Cuvioasă Parascheva, prăznuită pe 14 octombrie, este protectoarea Moldovei și a celor aflați în suferință. Născută în secolul al X-lea în Epivat, într-o familie creștină, ea și-a dedicat viața ajutorării săracilor. Moaștele sale au fost purtate în mai multe locuri până au fost aduse definitiv la Iași, în 1641, unde continuă să fie cinstită cu evlavie de mii de credincioși în fiecare an, notează spynews.ro.