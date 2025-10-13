Petrecere cu bătaie, într-o comună din Olt

Potrivit IPJ Olt, polițiștii au fost sesizați duminică dimineața despre un conflict izbucnit între mai multe persoane în cadrul unei petreceri private desfășurate în comuna Milcov.

La fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 34 de ani, pe fondul unui conflict spontan, ar fi fost agresat fizic de trei bărbați cu vârste cuprinse între 23 și 44 de ani.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, fiind continuate cercetările pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale.

Cei trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore.

(sursa: Mediafax)