Un pianist cunoscut, membru al unei trupe de jazz, găsit decedat într-un hotel din Galați

IPJ Galați anunță că sâmbătă, la ora 10:45, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi cu privire la faptul că într-o cameră de la un hotel, din municipiul Galaţi, se află un bărbat decedat.

Este vorba despre un bărbat, de 70 de ani, din municipiul Bucureşti.

Din primele verificări a rezultat că „bărbatul ar fi fost pianist în cadrul unei trupe de jazz, din Bucureşti, iar, în seara de 17 octombrie 2025, ar fi susţinut un concert în municipiul Galaţi.”

Bărbatul suferea de mai multe afecţiuni cronice, a mai transmis Poliția.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală din cadrul Spitalului Judeţean Galaţi, în vederea efectuării necropsiei pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Conform procedurii, cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

(sursa: Mediafax)