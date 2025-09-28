Pilotul avionului prăbușit la Iași, amputat la coapsă, pasagerul - internat la chirurgie

Unul dintre bărbați, în vârstă de 53 de ani, se află internat în secția de Terapie Intensivă – Compartimentul de Chirurgie și Critică Postoperatorie (TI CCPR), potrivit dr. Diana Cimpoeşu, medic şef UPU SMURD Iași.

Bărbatul a fost supus unei amputații bilaterale a coapselor, la nivelul treimii proximale, pentru salvarea vieții, și urmează ca luni să se reintervină pentru leziunile de arsuri profunde rămase. Pacientul este intubat și ventilat mecanic, fiind în continuare în stare generală gravă.

Celălalt bărbat, în vârstă de 51 de ani, se află internat la Chirurgie 2 pentru supraveghere, fiind stabil hemodinamic și respirator. Acesta a suferit policontuzii, contuzie toraco-abdominală și hematom abdominal în hipocondrul stâng, fiind monitorizat de cadrele medicale.

Cei doi bărbați se aflau într-un avion de mici dimensiuni, care s-a prăbușit sâmbătă, în apropierea unei unități militare din municipiul Iași. Echipajele de salvare au găsit victimele conștiente și le-au acordat primul ajutor înainte de transportul la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași.

