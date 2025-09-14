Poliția din Dolj instituie o zonă specială de siguranță publică în cartierul Romanești din Craiova

Măsura, intrată în vigoare de sâmbătă, presupune suplimentarea dispozitivelor de ordine publică, dar și acțiuni comune al polițiștilor alături de SAS Dolj, Serviciul Criminalistic, Jandarmeria Dolj, Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate. În plus, este prevăzută și monitorizarea zonei prin organizarea de patrule mixte zilnice.

„În această dimineaţă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane. La faţa locului au fost mobilizate efective sporite de poliţişti şi jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului. La scurt timp, aceştia au fost prinşi de poliţişti în localitatea Branişte”, anunţase, sâmbătă, IPJ Dolj. Tot sâmbătă, fusese anunțat și decesul unei persoane.

(sursa: Mediafax)