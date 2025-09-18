Polițist din Cluj, lovit de un șofer care bloca un drum cu paleți și lemne

Incidentul a avut loc miercuri seara, în jurul orei 19.30. Un echipaj de poliție din cadrul Secției 4 Rurale Câmpia Turzii, aflat în serviciul de patrulare în comuna Luna, a intervenit pentru degajarea unui drum public blocat de niște paleți cu material lemnos.

„În momentul în care polițiștii au coborât din autospecială, un bărbat de 41 de ani, din comuna Luna, ar fi devenit agresiv, adresând injurii și lovindu-l pe unul dintre polițiști. În timpul încercării de imobilizare, mai multe persoane au intervenit împotriva polițiștilor, îngreunând intervenția acestora, motiv pentru care au fost mobilizate forțe suplimentare”, transmite, joi dimineața, Poliția Cluj.

În urma intervenției, agresorul a fost imobilizat și dus la sediul poliției pentru audieri.

În baza probatoriului administrat, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda a dispus reținerea pentru 24 de ore față de bărbatul de 41 de ani.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii stări de fapt și tragerea la răspundere.

(sursa: Mediafax)