Polițiștii din Neamț, așteptați cu toporul la ușă de petrecăreți. S-a făcut uz de armă!

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna au fost sesizați, joi noaptea, la ora 22.00, prin apel la 112, de către o femeie, din Buruienești, cu privire la faptul că vecinii săi tulbură liniștea publică prin muzică la intensitate ridicată.

La fața locului, polițiștii au găsit doi bărbați, de 25, respectiv 49 de ani, care au manifestat un comportament agresiv față de polițiști, amenițându-i cu acte de violență, folosind două topoare.

„În contextul în care bărbații au refuzat să se conformeze somațiilor legale și au continuat comportamentul violent, unul dintre polițiști a făcut uz de armamentul din dotare, trâgând un foc de avertisment în plan vertical”, transmite, vineri, Poliția Neamț.

Ca urmare a intervenției, bărbații au fost reținuți, pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Neamț, cercetările fiind continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman.

(sursa: Mediafax)