Dosar penal la Iași după ce o femeie ar fi prins și mâncat un porumbel

de Redacția Jurnalul    |    12 Sep 2025   •   23:15
Sursa foto: Hepta

O femeie de 54 de ani din Iași a fost internată după ce ar fi prins și mâncat un porumbel. Polițiștii au deschis dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept, iar cercetările continuă la nivelul Biroului pentru Protecția Animalelor.

Polițiștii din municipiul Iași au fost sesizați joi cu privire la faptul că o persoană ar fi prins un porumbel pe care ulterior l-ar fi mâncat.

La fața locului a fost identificată o femeie de 54 de ani, care a fost condusă la secție pentru clarificarea situației.

Din cauza agitației și a comportamentului neadecvat, aceasta a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

În cauză, s-a întocmit dosar penal, iar cercetările continuă la nivelul Biroului pentru Protecția Animalelor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept, conform Legii 205/2004 privind protecția animalelor.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: porumbel femeie spital
