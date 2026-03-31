Povestea pădurarului din Mureș care a salvat două fetițe rătăcite într-o zonă greu accesibilă

Rebeca și Melisa erau speriate, dezorientate și afectate de frig în momentul în care au fost găsite de Aurel Frandeș, pădurar în cadrul Ocolului Silvic Luduș.

Romsilva spune că intervenția a fost îngreunată de relieful dificil, care a împiedicat accesul rapid al echipelor de salvare.

În aceste condiții, pădurarul a mers singur cu cele două copile circa trei kilometri, până la locul unde s-a întâlnit cu autoritățile. Una dintre fetițe a fost dusă în brațe, iar cealaltă în spate.

Reprezentanții Romsilva au transmis un mesaj de apreciere pentru gestul colegului lor, subliniind importanța intervenției în salvarea copiilor.

Cum au fost găsite fetițele

Aurel Frandeș a povestit momentul în care le-a găsit pe cele două fetițe. Acesta a declarat că a auzit plânsete în pădure, iar când s-a apropiat a observat două copile înfrigurate. După ce le-a recunoscut ca fiind cele date dispărute prin RO-Alert, le-a luat în grijă, a anunțat autoritățile și a început deplasarea spre zona accesibilă echipelor de intervenție.

Fetițele sunt în afara oricărui pericol,iar intervenția pădurarului a fost esențială pentru salvarea lor. Pentru cei care îl cunosc, Aurel Frandeș rămâne un om modest, care a acționat prompt, fără ezitare, într-o situație critică, potrivit spynews.ro.