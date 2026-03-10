Anchetă după o crimă în Prahova: Agresorul a fost arestat după ce victima bătută cu cruzime a decedat

Victima a fost descoperită pe 3 martie 2026, în jurul orei 22:15. O femeie a sunat la 112 după ce a găsit un bărbat inconștient pe o stradă din Băicoi, în fața unui imobil.

Polițiștii sosiți la fața locului au identificat un bărbat de 50 de ani care nu prezenta semne vitale. Echipajul SAJ Prahova a efectuat manevre de resuscitare, fără rezultat. Decesul a fost constatat la fața locului.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova pentru necropsie.

Investigațiile au stabilit că victima fusese agresată cu câteva zile înainte de deces. În noaptea de 28 februarie spre 1 martie, la locuința bărbatului de 42 de ani, un conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool s-a soldat cu leziuni traumatice grave. Victima a murit ulterior, pe 3 martie, în urma acestor leziuni.

Pe baza probelor administrate, procurorul a dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 42 de ani. Instanța a dispus ulterior arestarea preventivă a acestuia. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru stabilirea tuturor împrejurărilor cazului.

(sursa: Mediafax)