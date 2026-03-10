Revelația unui astronaut NASA despre omenire: "Nu suntem de pe Pământ"

Ron Garan a plecat în spațiu pe 4 aprilie 2011 și s-a întors pe 16 septembrie. În această perioadă, astronautul a orbitat de 3.000 de ori îmn jurul Terrei. Privind Pământul prin hubloul stației spațiale, el spune că a realizat cât de fragile sunt sistemele naturale care susțin viața, potrivit a1.ro.

„Nu am văzut economia. Dar, deoarece sistemele create de oameni tratează totul, inclusiv sistemele care susțin viața pe planeta noastră, ca pe o filială deținută integral de economia globală, e evident din perspectiva spațiului că trăim într-o minciună”, a explicat acesta.

Perspectiva care schimbă modul de a vedea lumea

Astronatutul spune că planeta arată complet diferit văzută din orbită. Atmosfera, oceanele și ecosistemele apar ca sisteme fragile și interconectate, însă societatea umană le tratează adesea doar ca resurse pentru dezvoltarea economică.

Din această perspectivă, spune Garan, devine clar că prioritățile omenirii sunt greșite.

„Trebuie să trecem de la gândirea economie-societate-planetă la planetă-societate-economie. Abia atunci vom putea continua procesul nostru evolutiv”, a afirmat el.

Fenomenul trăit de mulți astronauți

Schimbarea profundă de percepție prin care a trecut Ron Garan este cunoscută în rândul astronauților sub numele de Overview Effect. Termenul a fost introdus în 1987 de filosoful spațial Frank White și descrie transformarea pe care mulți astronauți o experimentează atunci când privesc pământul din spațiu.

Aceștia vorbesc adesea despre un sentiment puternic de mirare, despre conștientizarea fragilității planetei și despre o legătură mai profundă cu întreaga omenire.

Pentru Garan, această experiență nu este doar o idee abstractă, ci o schimbare permanentă de perspectivă. Deși declarațiile sale au fost făcute într-un interviu din 2022, ele au devenit recent virale pe rețelele sociale, unde numeroși utilizatori au comentat impactul mesajului.

„Nu suntem de pe Pământ, suntem ai Pământului”

Astronautul a explicat că timpul petrecut în spațiu l-a făcut să privească diferit locul omenirii în Univers.

„Unul dintre lucrurile pe care le-am realizat este că nu suntem de pe Pământ, ci suntem ai Pământului. Și, mergând mai departe, nu suntem în Univers. Noi suntem Universul. Suntem Universul care devine conștient de sine”, a spus Garan.

El susține că oamenii pot adopta această perspectivă fără a ajunge în spațiu și compară procesul cu tehnica cinematografică „dolly zoom”, folosită în filme, precum Jaws sau Vertigo, care permite analizarea unei scene atât în ansamblu, cât și în detaliu.

Astronautul subliniază că oamenii nu ar trebui reduși la statistici sau grupuri de consumatori, ci văzuți ca membri valoroși ai societății. În opinia sa, fiecare persoană are mai multă putere decât crede pentru a produce schimbări pozitive.

În ciuda provocărilor cu care se confruntă lumea, Ron Garan spune că rămâne optimist și încearcă să trăiască zilnic cu această „perspectivă orbitală”.