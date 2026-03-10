Moneda națională câștigă teren în fața principalelor valute

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,3795 lei, în scădere cu 3,16 bani (-0,71%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,4111 lei.



Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6388 lei, în scădere cu 2,33 bani (-0,41%), faţă de 5,6621 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 728,6725 lei, de la 721,9548 lei, în şedinţa precedentă.

