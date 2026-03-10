Moneda națională câștigă teren în fața principalelor valute

x close
de Redacția Jurnalul    |    10 Mar 2026   •   19:00
Sursa foto: Hepta/Cotații în scădere pentru euro și dolar

Moneda naţională s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0955 lei, în scădere cu 0,24 bani (-0,04%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0979 lei.

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,3795 lei, în scădere cu 3,16 bani (-0,71%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,4111 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6388 lei, în scădere cu 2,33 bani (-0,41%), faţă de 5,6621 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 728,6725 lei, de la 721,9548 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

Subiecte în articol: leu valute banca naţională
