Președintele CJ Iași: „Fac un apel către părinți să meargă în continuare cu copiii la spital”

Costel Alexe a susținut într-o conferință de presă la Consiliul Județean Iași că va fi verificat modul în care au fost cheltuiți banii la unitatea medicală, dar și situația angajărilor și transferurile.

„Corpul de Control și misiunea noastră de audit își vor începe verificările acolo pentru a ne asigura că lucrurile s-au defășurat corect, chiar dacă nu este, apanajul Consiliului Județean Iași de a face achiziții publice într-un spital, într-o școală specială sau la DGASPC sau altă entitate culturală, dar este responsabilitatea noastră ca banul public să fie cheltuit și investit corect respectând prevederile legale în vigoare. De aceea va fi verificată inclusiv situația angajărilor sau transferilor care s-au făcut în ultima perioadă, la fel cum vom extinde această misiune de audit și control la toate spitalele pe care le avem în subordine”, a spus Alexe.

Președintele Consiliului Județean a mai spus că vor fi luate măsuri administrative și îi îndeamnă pe părinți să își ducă în continuare copii la Spitalul „Sfânta Maria”.

„Nu suntem responsabili de acest lucru, dar cu siguranță vom lua măsurile administrative care ți se vor impune. Închei până a face un apel și către părinții sau comunitatea ieșeană, așa cum au avut în credere până acum sau până acum 10 sau până acum 5 ani când mergeau cu copiii sau cu nepoții la spital, să o facă în continuare, pentru că în momentul de față cred că nu avem situații care să îngrijoreze și viața sau sănătatea copiilor trebuie să fie o prioritate pentru medicii, pentru asistentele, pentru personalul de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași, mai ales că astăzi este și singurul spital de urgență atunci când vine vorba de pediatrie la nivel de Moldova”, a precizat Alexe.

(sursa: Mediafax)