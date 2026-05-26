Cum au fost salvați în ultima secundă doi pui de pescăruș de pe clădirea Primăriei din Sibiu

Potrivit unei postări publicate de Primăria Sibiu pe Facebook, intervenţia a avut loc la sediul instituţiei de pe bulevardul Victoriei, unde mai multe familii de pescăruşi şi-au făcut cuiburi.



După salvare, cei doi pui au fost predaţi Asociaţia Prietenii Berzelor Cristian, unde vor fi îngrijiţi până când vor putea fi redaţi mediului natural.



Reprezentanţii Primăriei Municipiului Sibiu au remarcat că prezenţa pescăruşilor în zonă este un semn al calităţii mediului, glumind că păsărilor "le place Sibiul poate mai mult decât marea".

