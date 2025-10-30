Probleme grave la autostrada de 1 miliard de euro. Constructorul austriac, vizat de o posibilă responsabilitate

x close
de Redacția Jurnalul    |    30 Oct 2025   •   12:45
Sursa foto: IAMNEWS.ro

Autostrada Sebeş - Turda continuă să se surpe în același loc. Problemele au început în urmă cu cinci ani iar acum afectează din nou circulația. Traficul a fost deviat pe o singură bandă, iar limita de viteză a fost redusă la 60 km/h.

Pe tronsonul aflat după intrarea în județul Cluj spre Turda, mai multe fisuri apărute în ultimele luni s-au extins periculos, amenințând să provoace o problemă serioasă.

Problemele persistă de 2 ani

Sectorul de autostradă nu mai este acoperit de garanție iar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a trimis o echipă pentru o intervenție provizorie.

Crăpătura începe din mijlocul căii de rurale și ajunge până în margine. Este din ce în ce mai adâncă. Va fi acoperită cu asfalt, însă este doar o soluție provizorie sau de cosmetizare pentru că surparea iese de pe partea carosabilă și ajunge până pe taluz, relatează observatornews.ro.

Porțiunea afectată a fost excavată complet și refăcută în 2023, însă problemele au reapărut în aceeași zonă.

Constructorul austriac, responsabil penru vicii ascunse

CNAIR a comandat o expertiză tehnică pentru a determina cauzele surpării. Dacă se va demonstra responsabilitatea constructorului austriac, acesta va fi obligat să remedieze defecțiunile pe cheltuiala proprie.

""Potrivit legii 10, există o garanţie pentru vicii ascunse, pe care legea i-o impune constructorului pe perioada de viaţă a acelui obiectiv, 50 sau 100 de ani", a precizat purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Autostrada Sebeş-Turda leagă A1 de A3. Deși are numai 70 de kilometri lungime a costat peste 1 miliard de euro.

