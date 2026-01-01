Sinecură și suveranitate, cele mai căutate cuvinte în 2025 pe Dexonline

Administratorii site-ului au prezentat topul căutărilor făcute de români în 2025.

Pe primul loc se găsește sinecură, cuvânt căutat de 134.000 de oameni.

„SINECURĂ, sinecuri, s. f. Slujbă, funcție bine retribuită, care cere muncă minimă sau nu cere nicio muncă. – Din fr. Sinécure. sursa: DEX '09”, potrivit sursei citate.

Pe locurile doi și trei în top se află cuvinte suveranitate și suveranism, ale căror semnificații au fost căutate de 120.000, respectiv 100.000 de români.

În top 5 se mai găsesc pragmatic, căutat de 96.000 de oameni, și reziliență și empatie, căutate fiecare câte de 90.000 de români.

Iată Top 15 al căutărilor pe dexonline:

1. sinecură- 134.000

2. suveranitate- 120.000

3. suveranism- 100.000

4. pragmatic- 96.000

5. reziliență- 90.000

6. empatie- 90.000

7. nonșalant- 81.000

8. exhaustiv- 78.000

9. care- 77.000

10. ntur- 67.000

11. paradigmă – 66.000

12. ipocrit- 66.000

13. efemer- 62.000

14. celeritate- 62.000

15. vulnerabil- 62.000.

(sursa: Mediafax)