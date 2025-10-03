Un râs găsit în curtea unui localnic din Gorj a fost eliberat în pădure

x close
de Redacția Jurnalul    |    03 Oct 2025   •   17:30
O femelă râs, capturată de jandarmi din curtea unui localnic din județul Gorj, a fost eliberată în mediul natural, în noaptea de joi spre vineri.

Jandarmeria Română a transmis imaginile privind eliberarea în natură a unui râs.

„Seara trecută, femela râs care fusese capturată de jandarmii montani în urmă cu două luni din curtea unui localnic din Gorj a fost eliberată înapoi în mediul natural, după o perioadă de îngrijire atentă. În tot acest timp, a fost tratată la Centrul de Salvare și Reabilitare Visul Luanei din București, unde a primit îngrijiri medicale pentru a putea reveni la viața din natură”, transmite, vineri, Jandarmeria Română.

În prezent, femela de râs este monitorizată cu ajutorul unui dispozitiv GPS, pentru ca jandarmii să se asigure că se adaptează bine și că e în siguranță.

Femela de râs a fost eliberată acasă, pe Valea Bâlții din Runcu, într-o zonă unde s-a observat prezența unui exemplar masculin, semn bun pentru viitorul speciei în zonă.

 

