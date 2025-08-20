Recidivist, arestat după ce a înjunghiat un bărbat în Caraș-Severin

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un bărbat de 42 ani, cunoscut cu antecedente penale, pentru săvârșirea în stare de recidivă post executorie a infracțiunii de lovire sau alte violențe.

„În fapt, s-a reținut că o persoană de sex masculin, în data de 16.08.2025, în jurul orelor 00.30, în urma unui conflict spontan produs în fața magazinului D2 Shop, situat lângă stația de autobuz din zona Lunca Pomostului, a agresat-o fizic pe persoana vătămată, lovind-o cu un obiect ascuțit înțepător în zona toracelui posterior, a umărului și a mâinii stângi, provocându-i leziuni care necesită 12 zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicații”, au transmis, miercuri, procurorii.

Procurorul a formulat o propunere de arestare preventivă a inculpatului, fiind sesizat în acest sens judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Reșița, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Reșița a admis propunerea formulată și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată 30 de zile.

Totodată, s-a reținut că, ulterior agresiunii, fratele agresorului a proferat amenințări cu moartea la adresa victimei pentru a o determina pe aceasta să își retragă plângerea penală, faptă pentru care s-a dispus reținerea sa pentru o durată de 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare. Procurorul de caz a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de acesta.

Cercetările în prezentul dosar sunt efectuate de către organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin – Biroul Investigații Criminale, sub supravegherea procurorului de caz.

(sursa: Mediafax)