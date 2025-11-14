Restricții de trafic pe DN1 București: O bandă închisă astăzi, între orele 10:30-13:30 pentru lucrări

CNAIR va executa o intervenție de remediare punctuală a deficiențelor existente în partea carosabilă, pe o porțiune de aproximativ cinci kilometri.

Lucrările se vor desfășura pe DN1, de la kilometrul 7+000 până la kilometrul 12+000, pe ambele sensuri de circulație, inclusiv pe bretelele podurilor. În acest context, o bandă de circulație va fi ocupată în dinamică, ceea ce va afecta fluiditatea traficului pe această arteră importantă de intrare în Capitală.

Intervenția CNAIR vizează remedierea punctuală a unor deficiențe existente în partea carosabilă, fiind necesară pentru siguranța participanților la trafic și pentru menținerea în stare bună a infrastructurii rutiere. Având în vedere că lucrările se vor desfășura în dinamică, șoferii vor întâmpina restricții de circulație pe toată durata intervenției, fiind sfătuiți să aloce timp suplimentar pentru deplasare și să fie pregătiți pentru posibile întârzieri.

Brigada Rutieră le cere șoferilor să circule cu prudență sporită în zona lucrărilor, să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față pentru a putea frâna în condiții de siguranță și să nu oprească sau să stațoneze decât în locurile special amenajate. De asemenea, șoferii trebuie să respecte semnificația semnalizării rutiere temporare amplasate în zonă, precum și semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri care vor direcționa traficul.

(sursa: Mediafax)