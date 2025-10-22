RO-ALERT în Tulcea: populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian

Mesajul transmis a avut caracter preventiv și a fost destinat informării și protejării cetățenilor. Locuitorii din zona vizată au fost sfătuiți să se adăpostească în caz de nevoie și să apeleze numărul unic de urgență 112 pentru sprijin sau informații suplimentare.

Transmiterea mesajului RO-ALERT a durat aproximativ 90 de minute, iar în acest interval la 112 a fost înregistrat un singur apel pentru clarificări privind natura avertizării.

„Reiterăm faptul că teritoriul României nu este vizat de atacuri, iar măsura a fost una strict preventivă, conform procedurilor stabilite la nivel național”, se mai arată în informarea emisă de ISU Tulcea.

(sursa: Mediafax)