RO-ALERT în Tulcea: populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian

de Redacția Jurnalul    |    22 Oct 2025   •   08:09
Sursa foto: Hepta

În noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 01:10 a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea, avertizând populația asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Mesajul transmis a avut caracter preventiv și a fost destinat informării și protejării cetățenilor. Locuitorii din zona vizată au fost sfătuiți să se adăpostească în caz de nevoie și să apeleze numărul unic de urgență 112 pentru sprijin sau informații suplimentare.

Transmiterea mesajului RO-ALERT a durat aproximativ 90 de minute, iar în acest interval la 112 a fost înregistrat un singur apel pentru clarificări privind natura avertizării.

„Reiterăm faptul că teritoriul României nu este vizat de atacuri, iar măsura a fost una strict preventivă, conform procedurilor stabilite la nivel național”, se mai arată în informarea emisă de ISU Tulcea.

(sursa: Mediafax)

