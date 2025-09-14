Rogobete anunță continuarea construcției Spitalului de Boli Infecțioase din Oradea

„Lucrările la Spitalul de Boli Infecțioase din Oradea continuă – proiect de 135 milioane de euro! La Oradea se ridică unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România: un spital nou de Boli Infecțioase, început prin PNRR și dus mai departe cu finanțare europeană nerambursabilă, prin Programul Operațional Sănătate. Investiția are o valoare de 135 milioane de euro și va fi finalizată anul viitor”, a scris pe Facebook ministrul Rogobete.

Ministrul Sănătății a transmis că șantierele din domeniul sănătății vor fi continuate, indiferent de sursa de finanțare.

Sâmbătă, Rogobete a anunțat continuarea construcției Centrul de Radioterapie de la Pitești, printr-o finanțare de 20 de milioane de euro, obținută prin Programul Operațional Sănătate.

(sursa: Mediafax)