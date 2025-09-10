România, de vânzare. Zeci de hectare de terenuri din Dobrogea, exportate ilegal în Spania

În comuna Mircea Vodă, județul Constanța, o firmă minieră extrage argilă caolinoasă și o transportă prin Portul Constanța fabricilor de porțelan din Spania.

Terenuri exploatate abuziv

Firma Silicat Explorer SRL a primit în 2017 concesiunea pentru 11 hectare, iar ulterior și-a extins ilegal exploatarea la cel puțin 25 de hectare, inclusiv pe terenuri neconcesionate, unele aparținând UAT Cernavodă, precum și unor proprietari privați. În 2019, exploatarea a fost preluată de aceeași persoană, Ion Daniel Cornea, prin firma Iris Aly Explorer SRL, fără ca autoritățile să oprească extinderea ilegală.

Primăria Cernavodă a primit, fără bază legală, redevențe de la firmă pentru terenurile pe care nu a concesionat exploatarea și a depus asfel o sesizare penală. Ancheta este în curs, iar consilieri locali din Mircea Vodă sunt audiați în dosar.

Autoritățile închid ochii

Primarul George Ionașcu susține că nu a fost informat corect despre extinderea exploatării și că a încercat soluții administrative pentru remediere.

Problema este agravată de lipsa intabulării terenurilor ocupate ilegal, ceea ce împiedică autorizarea corectă și controlul exploatării.

Garda de Mediu și alte instituții de control au fost criticate pentru lipsa de intervenție, iar situația este în atenția Parchetului Constanța și se așteaptă o eventuală implicare a DNA.

În plus, se semnalează că o parte din argila exploatată provine din cariera falimentară Cuza Vodă, unde intervențiile de control au fost anulate fără verificări riguroase. În timp ce sute de mii de euro de redevențe ar fi ajuns în bugetele locale și de stat, există suspiciuni privind prejudicii și ilegalități grave.

Contactați pentru explicații, reprezentanții firmei și ai agențiilor de mediu au evitat să ofere răspunsuri, iar autoritățile locale și județene rămân în expectativă în fața unui caz care ridică semne de întrebare privind complicități și neglijență administrativă.

Cazul atrage atenția asupra necesității unor controale ferme și transparente pentru protejarea terenurilor și a mediului în Dobrogea, potrivit dcnews.ro.