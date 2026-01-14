Salvamont Suceava: care sunt traseele montane de evitat în această perioadă

Salvamont Suceava avertizează turiștii asupra traseelor inabordabile din această perioadă și oferă sfaturi de urmat pentru cei care vor să abordeze trasee montane.

Stratul de zăpadă variază de la 40 de cm la 2 m, în funcție de zonele cu viscol.

Salvamont Suceava atenționează turiștii să aibă echipament corespunzător și, înainte să plece pe traseu, să aibă numerele de telefon ale Serviciului Salvamont.

Zăpada poate ajunge și la doi metri din cauza viscolului

Salvamont Suceava informează că în masivul Călimani și Suhard ( vf. Omu) nivelul zăpezii este de cca 40 – 50 cm, iar acolo unde vântul a viscolit-o, grosimea stratului de zăpadă poate depăși 1,5 – 2 m.

Sunt necesare rachete de zăpadă sau schiuri de tură cu mențiunea că la peste 1800 m stabilitatea stratului de zăpadă este redusă pe pantele suficient de înclinate și cele încărcate de vânt.

În masivele Rarău-Giumalău, Bistriței și Suhard cu vf. Oușoru și vf. Fărăoane, stratul de zăpadă este de cca 30 cm.

Având în vedere condițiile vremii ce se anunță pentru perioada imediat următoare, Salvamont Suceava emite următoarele recomandări turiștilor:

– să țină cont de atenționările de vreme rea, respectiv cod galben/portocaliu (vânt, precipitații, etc.) deoarece temperaturile pot varia foarte mult într-un interval de timp foarte scurt

– să fie echipaţi corespunzător, astfel: ghete, jachetă de vânt, polar, rucsac, căciulă, apă, dulciuri, ochelari, mănuși, etc.

– să ia numerele de telefon ale Serviciului Salvamont şi totodată să se intereseze dacă traseul pe care doresc să-l abordeze este accesibil pentru nivelul lor de pregătire și dacă au echipamentul corespunzător

– în cazul în care consideră că au anumite probleme, este indicat să telefoneze serviciului salvamont pentru informaţii sau pentru intervenţii în timp optim, pentru a se evita situaţii neplăcute , uneori critice

Salvamont Suceava nu recomandă ca următoarele trasee montane să fie abordate în această perioadă:

Masivul Călimani

– traseul marcat cu punct roșu, între șaua Negoiu și 12 Apostoli, deoarece jneapănul acoperit parțial de zăpadă, închide practic poteca turistică;

– traseul marcat cu cruce roșie, Poiana Izvoarelor – Coada Pietrosului;

– traseul marcat cu triunghi albastru, Schitul 12 Apostoli – Vatra Dornei;

– traseul marcat cu cruce albastră, între Poiana Pietrele Roșii și Dornișoara;

– traseul marcat cu punct albastru, Gura Haitii – Călimaniul Cerbului;

– traseul de creastă, marcat cu bandă roșie, între vf. Pietrosul și piciorul Bistriciorului;

Masivul Rarău

– traseul marcat cu cruce galbenă, Izvorul Alb – Rarău, deoarece a fost deteriorat de exploatările forestiere, dar turiști pot urca pe traseul marcat cu bulină albastră care pleacă spre Rarău de la baza pârtiei Rarău

Obcinile Bucovinei

– traseul marcat cu bandă roșie: între vf. Pietriș și Pasul Pașcanu

– traseul Via Transilvanica, între Sucevița și Vatra Moldoviței, Vatra Moldoviței și Sadova deoarece timpii de parcurgere în condiții de iarnă pot depăși 9 h

Acces auto:

– drumul spre exploatarea Călimani, din Gura Haitii, este accesibil doar autovehiculelor 4×4 echipate cu anvelope de iarnă pe cca 9 km din 12. Este recomandat folosirea lanțurilor antiderapante și o lopată pentru cazul în care se rămâne blocat deoarece pe drumul de acces nu s-a dat cu lama de zăpadă

– drumul spre cabana Giumalău, pe valea Rusca, este accesibil doar cca 4 km

– pe Transrarău se circulă în condiții de iarnă.

(sursa: Mediafax)