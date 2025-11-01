Un tânăr ucrainean, rătăcit de 21 de zile în Munții Maramureșului, salvat de echipele Salvamont

O amplă acțiune de căutare și salvare a avut loc sâmbătă în Munții Maramureșului, după ce un apel la 112 a semnalat că un tânăr ucrainean se află în dificultate, fără hrană, fără echipament adecvat și cu bateria telefonului aproape descărcată.

Salvatorii montani din cadrul Salvamont Maramureș, sprijiniți de Poliția de Frontieră Poienile de sub Munte și coordonați de STS, au pornit spre zona indicată de semnalul telefonului.

Legătura cu bărbatul s-a pierdut înainte ca echipele să ajungă la el, însă acesta a fost găsit după câteva ore de căutări.

Potrivit Salvamont Maramureș, tânărul de 26 de ani se afla de 21 de zile pe drum prin munți, iar de mai bine de patru zile nu mai mâncase nimic.

Era epuizat fizic și acuza o stare generală de rău.

Salvatorii i-au oferit sandvișuri, batoane proteice și ceai cald, iar starea lui s-a îmbunătățit treptat.

După ce a fost coborât în siguranță din munte, bărbatul a fost predat autorităților competente pentru efectuarea procedurilor legale.

Acțiunea de salvare s-a încheiat după mai bine de șase ore, iar echipele Salvamont s-au retras la bază.

(sursa: Mediafax)