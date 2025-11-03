Scene revoltătoare într-un centru pentru persoane cu dizabilități din Bihor

Imagini șocante au apărut pe internet din curtea unui centru aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bihor.

În filmare, un angajat lovește cu picioarele un bărbat aflat la pământ, pe jumătate dezbrăcat.

Potrivit primelor informații, victima ar fi încercat să intervină într-un conflict între doi rezidenți ai centrului.

Filmarea a fost publicată duminică spre luni pe o rețea de socializare și a provocat indignare publică, potrivit gandul.ro.

Conducerea centrului a reacționat imediat, anunțând că angajatul implicat este cercetat disciplinar și nu mai are voie să se apropie de beneficiari sau să își desfășoare activitatea până la finalizarea anchetei.

DGASPC Bihor a confirmat incidentul și a precizat că a sesizat și organele de anchetă.

Poliția a deschis o investigație penală pentru a stabili exact cum s-a produs agresiunea și în ce condiții.

În funcție de concluziile anchetei, angajatul riscă să își piardă locul de muncă și să fie trimis în judecată pentru lovire sau alte violențe.

(sursa: Mediafax)