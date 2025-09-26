Incident șocant într-o școală din Cluj: o fetiță de 7 ani, strangulată în pauză de un coleg de clasă

Potrivit declarațiilor tatălui copilei, băiatul ar fi folosit o sfoară pe care a înfășurat-o în jurul gâtului fetiței, provocându-i leziuni vizibile și o traumă psihologică severă. Minora a fost transportată de urgență la UPU Cluj, unde medicii i-au acordat îngrijiri, potrivit Observator News.

Poliția a deschis dosar penal

Mama fetiței a sesizat incidentul la Secția 4 Poliție Câmpia Turzii. Oamenii legii au confirmat că, în timpul unei pauze, copila a fost agresată fizic de un coleg de clasă.

Cercetările sunt desfășurate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovire sau alte violențe”. Totuși, întrucât agresorul are sub 14 ani, acesta nu poate răspunde penal. Polițiștii încearcă să stabilească dacă elevii erau supravegheați în momentul incidentului și care au fost circumstanțele exacte.

„În data de 23 septembrie a.c., la sediul Secției 4 Poliție Câmpia Turzii s-a prezentat o femeie, în calitate de părinte al unei minore de 7 ani, pentru a sesiza faptul că, în aceeași zi, fără să poată preciza ora cu exactitate, în timp ce se afla în incinta unității de învățământ, în timpul unei pauze, fiica sa ar fi fost agresată fizic de un alt minor.

În cauză, polițiștii desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale care se impun, cu respectarea legislației incidente prevăzută de Codul de Procedură Penală”.

Reacția Inspectoratului Școlar

Inspectoratul Școlar Județean Cluj a transmis că dezaprobă ferm astfel de comportamente și a solicitat conducerii Școlii Gimnaziale Frata să ia măsuri imediate. Totodată, instituția a cerut directorilor din toate școlile să aplice cu strictețe procedurile legale pentru prevenirea și combaterea bullying-ului și a actelor de violență.

„Directorii unităților de învățământ au responsabilitatea unui management eficient, prin instrumente clare de monitorizare și intervenție în situațiile de violență și bullying”, au subliniat reprezentanții Inspectoratului.

Ancheta continuă

Atât polițiștii, cât și Inspectoratul Școlar verifică împrejurările incidentului. Întrebarea centrală rămâne dacă elevii erau sau nu supravegheați în momentul atacului, iar rezultatele anchetei vor stabili eventualele responsabilități.