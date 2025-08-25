x close
Scumpiri la transportul public din Capitală. Cât vor costa biletele și abonamentele STB și Metrorex din 4 septembrie 2025

de Redacția Jurnalul    |    25 Aug 2025   •   14:45
Transportul public în Capitală se va scumpi din 4 septembrie 2025. Bucureștenii vor plăti mai mult pentru călătoriile cu mijloacele de transport în comun, după ce STB și Metrorex vor introduce noile tarife, conform unui ordin semnat de Ministrul Transporturilor.

Un bilet valabil pentru o singură călătorie cu autobuzul, tramvaiul sau metroul va costa 7 lei, față de 5 lei, în prezent. Un bilet valabil pentru două călătorii, cu durata maximă de 120 de minute, tariful va fi de 14 lei.

Cât vor costa abonamentele

Și costurile abonamentelor vor crește. Pentru 10 călătorii prețul va fi de 59 lei, iar abonamentul de o zi va ajunge la 18 lei, față de 14 lei anterior.

Abonamentul lunar va costa 160 lei, iar cel anual va fi de 1.410 lei.

Biletele și abonamentele achiziționate înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife își păstrează valabilitatea, notează dcnews.ro.

