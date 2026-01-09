Sector 4 din Capitală vrea să plătească până la 19 milioane de euro pentru ridicarea mașinilor parcate ilegal

Este vorba despre un acord cadru pe patru ani cu o valoare estimate de 12,6 milioane de lei, dare l poate fi majorat până la maximum 19 milioane de lei, fără TVA.

Acordul-cadru va fi atribuit către maximum doi operatori economici, cu care instituția va colabora în baza unor contracte subsecvente.

Câștigătorii licitației trebuie să poată asigura non-stop servicii de ridicare a vehiculelor parcate neregulamentar, de luni până duminică, timp de 24 de ore, inclusiv de sărbători sau în alte zile libere legale.

Acestea se vor desfășura în trei ture, după cum urmează:

08:00-14:00

14:00-22:00

22:00-08:00

Participanții la licitație trebuie să pună la dispoziția primăriei cel puțin trei automacarale, dintre care două vor funcționa pe timp de zi și una pe timp de noapte, se precizează în procedura de achiziție lansată.

În privința personalului, este nevoie de minim cinci macaragii, clasa A, cu experiență de cel puțin șase luni, un manager de transport și, dacă va fi necesar, cinci șoferi cu permis categoria C de minim un an, care să manevreze cele patru automacarale deținute de PS4.

Cât despre serviciile de blocare-deblocare roți, sunt necesare cel puțin 20 de legători de sarcină, dintre care 15 să posede permis categoria B.

Firma contractată mai trebuie să asigure cinci autovehicule care să permită transportul a minim 10, maxim 20 de dispozitive de blocare a roților, precum și patru aparate foto.

Roțile autovehiculelor parcate neregulamentar pot fi blocate în următoarele situații:

ocuparea abuzivă a unui loc de parcare de reședință

-ocuparea unui loc destinat persoanelor cu dizabilități (dacă vehiculul nu poate fi ridicat);

-blocarea căilor de acces sau a căilor de acces spre locul de parcare

-parcarea fără respectarea marcajelor;

-ocuparea mai multor locuri de parcare de reședință.

ocuparea abuzivă a unui loc într-o parcare publică:

-ocuparea unui loc destinat persoanelor cu dizabilități (dacă vehiculul nu poate fi ridicat);

-blocarea căilor de acces sau a căilor de acces spre locul de parcare;

-parcarea fără respectarea marcajelor;

-ocuparea mai multor locuri publice de parcare;

-ocuparea unui loc prevăzut cu stație de încărcare pentru autovehicule electrice (dacă vehiculul nu poate fi ridicat);

-ocuparea unui loc în scop publicitar sau de vânzare (dacă vehiculul nu poate fi ridicat);

-depășirea duratei maxime admise de parcare;

-neplata locului de parcare;

staționarea voluntară fără drept pe drumuri publice sau pe terenuri aparținând domeniului public ori privat al Municipiului București din Sectorul 4;

lipsa plăcuțelor de înmatriculare sau existența unor indicii temeinice de neutilizare a vehiculului (cauciucuri desumflate, ITP expirat, RCA expirat, stare estetică necorespunzătoare, avarii vizibile care fac imposibilă circulația pe drumurile publice), se precizează în cea mai recentă versiune a regulamentului de parcare din Sectorul 4.

În cazul în care nu se solicită deblocarea roții în cel mult 24 de ore, se poate proceda la ridicarea vehiculului. Tariful pentru deblocare este de 300 de lei, TVA inclus, dacă cererea a fost depusă în 24 de ore, plus 100 de lei pentru fiecare zi în care situația persistă.

Sancțiunea se mărește la .1000 de lei/ 24h pentru ocuparea abuzivă a locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități și la 500 de lei/ 24 h pentru ocuparea abuzivă a locurilor de parcare destinate mașinilor electrice sau staționarea voluntară în scop publicitar.

Măsura de relocare a mașinilor mai poate fi dispusă în situații excepționale, când autoturismul blochează accesul echipajelor de intervenție (poliție, pompieri, salubrizare) ori la solicitarea operatorilor de rețea.

Ocuparea abuzivă a domeniului Municipiului București, public și privat, constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 și 1000 de lei, se mai precizează în regulament.