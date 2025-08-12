x close
Șeful DGASPC Giurgiu: „Mi-am găsit maşina ciuruită. E o motivaţie suplimentară de a continua reforma”

de Redacția Jurnalul    |    12 Aug 2025   •   09:24
Sursa foto: Facebook Vișinel Bălan

„Mi-am găsit mașina ciuruită. Poate unii ar vedea asta ca un avertisment, însă pentru mine nu este decât o motivație suplimentară de a continua reforma la DGASPC Giurgiu”, declară marți dimineață directorul general al DGASPC Giurgiu, Vișinel Bălan.

El adaugă că „obstacolele nu fac decât să îmi întărească determinarea”.

„Am verificat la serviciul de pază și am aflat că, din păcate, camera de supraveghere din spatele clădirii, acolo unde obișnuiesc să-mi parchez mașina, nu mai funcționează de două săptămâni. Așadar, identificarea celor responsabili va fi mai dificilă, dar nu imposibilă”, se arată în mesajul publicat de Bălan pe Facebook.

Directorul DGASPC Giurgiu adaugă: „Celor care cred că astfel de tactici mă vor descuraja, le spun doar atât: v-ați înșelat. Asemenea provocări mă fac doar mai hotărât să merg înainte. Reforma nu este doar un cuvânt pentru mine; este un angajament pe care mi-l asum cu toată seriozitatea și pasiunea”.

„Cât despre mașină, va fi reparată. La fel ca și în cazul nostru, important este să ne ridicăm și să continuăm drumul, indiferent de încercările prin care trecem. Avem o misiune importantă și nu ne vom da înapoi. Suntem pe drumul cel bun și vom duce lucrurile până la capăt”, spune Bălan.

În încheiere, el le mulțumește „tuturor pentru sprijin” și asigură că „nu voi da înapoi”.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: seful DGASPC Giurgiu masina ciuruita reforma
