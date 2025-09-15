Un șofer cu 2,6 alcool pur în sânge a lovit o femeie pe trecerea de pietoni în Alba Iulia

x close
de Redacția Jurnalul    |    15 Sep 2025   •   11:13
Un bărbat în stare de ebrietate avansată a accidentat o femeie care traversa regulamentar strada, în Alba Iulia. A fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, prins conducând cu o alcoolemie de 2,62 la mie.

Accidentul s-a produs pe 11 septembrie, în jurul orei 17:22, pe strada Tulnicului din Alba Iulia.

Șoferul nu s-a asigurat la un viraj la dreapta și a lovit femeia care traversa pe trecerea pentru pietoni.

Testele au arătat că bărbatul avea o alcoolemie de 2,62 la mie la prima probă și 2,41 la mie la a doua recoltare.

Victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgențe Alba Iulia pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, apoi procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru două luni. Este acuzat de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

