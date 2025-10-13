x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Șofer băut și cu permisul suspendat s-a răsturnat cu mașina, după ce a lovit autoturisme parcate

Șofer băut și cu permisul suspendat s-a răsturnat cu mașina, după ce a lovit autoturisme parcate

de Redacția Jurnalul    |    13 Oct 2025   •   10:10
Șofer băut și cu permisul suspendat s-a răsturnat cu mașina, după ce a lovit autoturisme parcate

Un tânăr de 27 de ani, băut și cu permisul suspendat, a provocat panică duminică seară în Albești-Paleologu, județul Prahova, după ce a pierdut controlul volanului, a lovit patru mașini parcate și s-a răsturnat cu autoturismul. După accident, șoferul a fugit, fiind prins ulterior de polițiști.

Duminică seara, în jurul orei 22:00, un apel la 112 a anunțat producerea unui accident rutier pe Drumul Județean 102C, în comuna Albești-Paleologu.

Potrivit primelor informații, un tânăr de 27 de ani ar fi pierdut controlul volanului, izbindu-se de patru autoturisme parcate, după care mașina sa s-a răsturnat.

După impact, șoferul a părăsit locul accidentului, însă a fost găsit la scurt timp de polițiști, pe raza comunei Valea Călugărească. Acesta acuza dureri, astfel că un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova i-a acordat îngrijiri medicale și l-a transportat la spital pentru investigații.

Testat cu aparatul etilotest, tânărul avea 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar verificările au scos la iveală că avea permisul de conducere suspendat.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: baut permis suspendat lovit autoturism
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri