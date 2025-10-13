Șofer băut și cu permisul suspendat s-a răsturnat cu mașina, după ce a lovit autoturisme parcate

Duminică seara, în jurul orei 22:00, un apel la 112 a anunțat producerea unui accident rutier pe Drumul Județean 102C, în comuna Albești-Paleologu.

Potrivit primelor informații, un tânăr de 27 de ani ar fi pierdut controlul volanului, izbindu-se de patru autoturisme parcate, după care mașina sa s-a răsturnat.

După impact, șoferul a părăsit locul accidentului, însă a fost găsit la scurt timp de polițiști, pe raza comunei Valea Călugărească. Acesta acuza dureri, astfel că un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova i-a acordat îngrijiri medicale și l-a transportat la spital pentru investigații.

Testat cu aparatul etilotest, tânărul avea 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar verificările au scos la iveală că avea permisul de conducere suspendat.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

(sursa: Mediafax)