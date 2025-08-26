x close
Un șofer din Dâmbovița a fugit de la locul accidentului după ce a lovit un pieton

de Redacția Jurnalul    |    26 Aug 2025   •   11:42
Un bărbat de 47 de ani din comuna Moroeni, județul Dâmbovița, a accidentat un pieton de 34 de ani pe DN 71 și a fugit de la locul faptei, fiind ulterior reținut pentru 24 de ore.

Potrivit Poliției, în seara de 24 august, șoferul ar fi acroșat cu autoturismul victima care se deplasa pe acostamentul drumului național din comuna Moroeni.

Pietonul a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar șoferul a părăsit locul accidentului. Polițiștii l-au găsit la scurt timp la domiciliul său.

Bărbatul a refuzat testarea cu etilotestul și prelevarea de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Marți, suspectul va fi prezentat magistraților pentru dispunerea unei măsuri preventive.

(sursa: Mediafax)

