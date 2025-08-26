Un șofer din Dâmbovița a fugit de la locul accidentului după ce a lovit un pieton

Potrivit Poliției, în seara de 24 august, șoferul ar fi acroșat cu autoturismul victima care se deplasa pe acostamentul drumului național din comuna Moroeni.

Pietonul a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar șoferul a părăsit locul accidentului. Polițiștii l-au găsit la scurt timp la domiciliul său.

Bărbatul a refuzat testarea cu etilotestul și prelevarea de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Marți, suspectul va fi prezentat magistraților pentru dispunerea unei măsuri preventive.

(sursa: Mediafax)