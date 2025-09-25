Șofer încarcerat, după coliziunea dintre un TIR și o autoutilitară

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, șoferul autoutilitarei a rămas încarcerat în urma impactului și este asistat medical la fața locului.

Victima este conștientă, dar necesită intervenția echipajelor de descarcerare pentru a fi scoasă din vehicul.

În urma coliziunii, încărcătura din autotren - carne - s-a împrăștiat pe suprafața de rulare, blocând complet circulația în ambele sensuri de mers.

(sursa: Mediafax)