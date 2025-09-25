x close
Șofer încarcerat, după coliziunea dintre un TIR și o autoutilitară

de Redacția Jurnalul    |    25 Sep 2025   •   08:08
Șofer încarcerat, după coliziunea dintre un TIR și o autoutilitară
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

Un accident rutier s-a produs joi dimineața pe DN 2 Roman-Bacău, în apropierea localității Dumbrava din județul Bacău, unde un TIR și o autoutilitară au intrat în coliziune

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, șoferul autoutilitarei a rămas încarcerat în urma impactului și este asistat medical la fața locului.

Victima este conștientă, dar necesită intervenția echipajelor de descarcerare pentru a fi scoasă din vehicul.

În urma coliziunii, încărcătura din autotren - carne - s-a împrăștiat pe suprafața de rulare, blocând complet circulația în ambele sensuri de mers.

 

(sursa: Mediafax)

