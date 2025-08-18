Șofer din Târgu Mureș, mort într-un accident în Iași după ce autoutilitara sa s-a răsturnat

Potrivit Poliției Iași, accidentul a avut loc în jurul orei 01:00, pe DE 583, în localitatea Bălțați.

Polițiștii au stabilit că un bărbat, de 56 de ani, din Târgu Mureș, în timp ce conducea ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit partea carosabilă, răsturnându-se pe partea dreaptă.

În urma impactului, șoferul a murit.

A fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a avut loc acest eveniment.

(sursa: Mediafax)