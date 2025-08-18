Șofer din Târgu Mureș, mort într-un accident în Iași după ce autoutilitara sa s-a răsturnat

x close
de Redacția Jurnalul    |    18 Aug 2025   •   11:26
Un bărbat de 56 de ani, din Târgu Mureș, a murit, în noaptea de duminică spre luni, după ce autoutilitara cu remorcă pe care o conducea s-a răsturnat pe DE 583, în localitatea Bălțați, județul Iași.

Potrivit Poliției Iași, accidentul a avut loc în jurul orei 01:00, pe DE 583, în localitatea Bălțați.

Polițiștii au stabilit că un bărbat, de 56 de ani, din Târgu Mureș, în timp ce conducea ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit partea carosabilă, răsturnându-se pe partea dreaptă.

În urma impactului, șoferul a murit.

A fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a avut loc acest eveniment.

(sursa: Mediafax)

