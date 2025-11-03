Șoferi, reținuți după ce au furat motorină din cisterne

Potrivit IPJ Dâmbovița, cele opt percheziții au avut loc în comunele Văcărești, Raciu, Morteni și Lucieni, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Ulterior, polițiștii au dus la sediu șase bărbați, cu vârste cuprinse între 36 și 64 de ani.

Din cercetările făcute a rezultat că, în perioada septembrie 2020 - ianuarie 2024, bărbații, în calitate de șoferi la o firmă de distribuție carburanți, ar fi sustras, în repetate rânduri, produse petroliere din autocisterne.

În urma descinderilor, a fost indisponibilizată cantitatea de 3.000 de litri de motorină.

Șase suspecți au fost pentru 24 de ore, iar ulterior față de aceștia a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște.

