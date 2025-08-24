Un tânăr căzut de pe stânci în Cheile Turzii, salvat cu elicopterul SMURD cu troliul

Elicopterul SMURD și salvamontiștii au intervenit duminică într-o misiune dificilă de troliere, pentru a salva un tânăr care a căzut de pe stânci în Cheile Turzii, județul Cluj.

Din fericire, victima a fost conștientă și cooperantă, iar eforturile comune ale echipelor de salvare au dus la finalizarea cu succes a misiunii.

Odată ajuns la victimă, echipajul a pregătit trolierea și a ridicat tânărul la bordul elicopterului SMURD din cadrul Inspectoratul General de Aviație al M.A.I..

Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.