Ghid pentru turiști: 9 țări unde bacșișul este obligatoriu

În alte părți, regulile sunt mai puțin clare, ceea ce poate duce la situații inconfortabile sau extrem de volatile pentru vizitatorii care își achită facturile sau primesc servicii la hoteluri, restaurante și taxiuri.

SUA

Statele Unite sunt cunoscute pentru cultura lor de acordare a bacșișurilor. Turiștii care iau masa în restaurante sunt adesea așteptați să plătească un bacșiș de până la 25% Cultura de acordare a bacșișurilor din SUA este printre cele mai înrădăcinate din lume, ospătarii din restaurante câștigând doar 2,13 dolari pe oră fără bacșiș.

La restaurantele cu servire la masă, clienții se pot aștepta să plătească un bacșiș de 20 până la 25%, în timp ce cei care vizitează barurile ar trebui să lase în jur de 1 dolar pe băutură sau 20% pentru cocktailuri.

În cafenele și la tejghelele de mâncare la pachet, borcanele cu bacșișuri sunt o imagine comună.

În mod surprinzător, chiar și clienții care folosesc chioșcuri autoservite fără personal din aeroporturi, cafenele și supermarketuri se pot aștepta să vadă instrucțiuni digitale pentru a lăsa bacșișuri de până la 20% atunci când plătesc pentru mâncare și băutură.

Deoarece bacșișurile reprezintă o parte semnificativă din venitul lucrătorilor, mulți americani le consideră o parte esențială a notei de plată, mai degrabă decât un extra opțional.

Cu toate acestea, se pare că există o reacție tot mai puternică împotriva a ceea ce mulți consumatori consideră a fi cereri neîncetate de bani în plus, pe lângă prețurile deja în creștere.

Conform sondajului Popmenu, realizat pe 1.000 de adulți, 44% dintre consumatori spun că dau bacșiș mai puțin în acest an decât în ​​2025, iar 35% dintre respondenți spun că au redus bacșișurile atunci când iau masa în oraș.

Canada

Cultura bacșișului din Canada urmează îndeaproape cea din SUA, bacșișul fiind rareori inclus în notă.

De la restaurantele de lux din Toronto până la bistrourile confortabile din Montreal, se așteaptă ca clienții să lase între 15 și 20%, aproximativ 18% fiind considerat suma ideală pentru un serviciu bun.

În special în Quebec, părăsirea unui restaurant fără bacșiș este adesea considerată nepoliticoasă.

Barmanii din Canada primesc, în general, aproximativ 1 dolar (0,75 lire sterline) per băutură, iar bacșișul acordat personalului hotelier, șoferilor de taxi și coaforilor este, de asemenea, comun.

3. Mexic

Bacșișul este o sursă importantă de venit pentru lucrătorii din domeniul serviciilor din Mexic, mulți dintre ei câștigând de obicei între 5 și 15 dolari în fiecare zi, înainte de bacșiș.

În restaurante, se așteaptă, în general, ca clienții să lase între 15 și 20% din nota de plată, în special în zone precum Cancun, Tulum și Cabo San Lucas, care sunt populare printre vizitatorii internaționali.

Personalul hotelului, ghizii turistici și șoferii primesc, de asemenea, în mod obișnuit mici bacșișuri.

4. Croația

Bacșișul este o practică standard în restaurantele din Croația, unde 10% este în general considerat minimul pentru un serviciu bun.

Deși taxele pentru servicii nu sunt de obicei incluse, bacșișurile sunt o sursă importantă de venit pentru lucrătorii din domeniul ospitalității, iar bacșișurile mai mari sunt întotdeauna binevenite.

În baruri și cafenele, clienții rotunjesc de obicei nota de plată sau lasă o sumă mică de euro în numerar.

5. Albania

Cunoscut local sub numele de „bakshish”, bacșișul este larg așteptat în Albania și a devenit din ce în ce mai frecvent pe măsură ce turismul a crescut.

Deși nu este obligatoriu, bacșișul este considerat un semn de apreciere pentru serviciile bune, iar aproximativ 10% este obișnuit în restaurante.

Hamalii, ghizii turistici, șoferii și personalul hotelului se așteaptă, de asemenea, în general la un bacșiș - uneori sub formă de alcool duty-free, deși acest lucru poate ofensa musulmanii devotați, care reprezintă 59% din populația țării.

6. Egipt

Bacșișul este ferm înrădăcinat în cultura unei mari părți a Africii de Nord. În Egipt, unde bacșișul este cunoscut sub numele de „backsheesh”, vizitatorii sunt adesea așteptați să dea bacșiș pentru o gamă largă de servicii.

Notele de plată la restaurant pot include o taxă de serviciu de aproximativ 12%, dar lăsarea a încă 10% este încă considerată politicoasă.

7. Maroc

În Maroc, bacșișul pentru personalul hotelului, șoferi și ghizi este, de asemenea, obișnuit. Un bacșiș de 10% este norma în restaurantele de lux, în timp ce sume mai mici sunt acceptate în cafenele și restaurantele mai mici.

În unele cazuri, este tipic ca clienții să rotunjească la cel mai apropiat număr întreg din totalul notei de plată și să îl lase ca bacșiș, care este adesea plătit direct chelnerului.

Africa de Nord are una dintre cele mai înrădăcinate culturi de bacșiș din lume - unde vizitatorii sunt, în general, așteptați să lase un bacșiș de 10 până la 12% în locuri precum Maroc și Egipt (în imagine)

Africa de Nord are una dintre cele mai înrădăcinate culturi de bacșiș din lume - unde vizitatorii sunt, în general, așteptați să lase un bacșiș de 10 până la 12% în locuri precum Maroc și Egipt (în imagine)

8. Africa de Sud

Bacșișul este norma în Africa de Sud, în special în restaurante, hoteluri și în safari. Unele unități sunt cunoscute pentru faptul că adaugă automat o taxă de serviciu de 10% la nota de plată, așa că merită verificat înainte de a plăti.

Cei care servesc mesele tind să lase între 10 și 20%, în funcție de calitatea serviciilor, în timp ce ghizii și cei care urmăresc safari primesc, de asemenea, bacșișuri în mod obișnuit.

9. Emiratele Arabe Unite

În ciuda faptului că taxele de serviciu sunt acum incluse în mod obișnuit în notele de plată ale restaurantelor, bacșișul rămâne o așteptare generală în Emiratele Arabe Unite.

În restaurante, se acordă între 10 și 15% pentru servicii bune, iar personalul hotelier, șoferii de taxi și valeții primesc, de obicei, și mici bacșișuri.

În centrele turistice importante, precum Dubai și Abu Dhabi, cultura bacșișului este deosebit de bine stabilită, potrivit dailymail.com.

